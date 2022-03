Miley Cyrus (29) trauert um Taylor Hawkins (50). Vergangenen Freitag verkündete die Band Foo Fighters, dass ihr Schlagzeuger verstorben ist. Der Musiker wurde 50 Jahre alt – sein plötzlicher Tod wirft aktuell noch Rätsel auf. Fans, Kollegen, Freunde und Familie sind alle am Boden zerstört und bedauern den Verlust des US-Amerikaners. Auch Rockstar Miley sprach ihr Mitgefühl aus und brach bei ihrem Konzert sogar in Tränen aus.

Ihren Auftritt bei einem Festival in Brasilien widmete die Sängerin dem verstorbenen Drummer. Auf Instagram hatte sie betont, dass sie Taylor immer in guter Erinnerung behalten werde. "Mein Lieblingsmoment mit ihm ist, als ich um sein Schlagzeug herumgetanzt bin, während er 'Brass in Pocket' gespielt hat", gab die 29-Jährige preis. Bei ihrer Performance nur wenige Stunden später widmete der Hannah Montana-Star dem Foo-Fighters-Musiker nicht nur rührende Worte, sondern sang auch den Song "Angels Like You" nur für ihn – die Tränen konnte Miley dabei nicht zurückhalten.

Die US-Amerikanerin gab zudem noch ein weiteres Detail preis, das ihre enge Verbindung zu Taylor verdeutlicht. Als ihr Flugzeug vor einigen Tagen notlanden musste, sei der Schlagzeuger der Erste gewesen, der Kontakt mit ihr aufgenommen habe. "Die erste Person, mit der ich nach dem Flug gesprochen habe, war Taylor und jetzt ist er tot", berichtete sie geschockt.

Getty Images Miley Cyrus bei einem Konzert in Brasilien

Getty Images Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins

Getty Images Sängerin Miley Cyrus

