Helene Fischer (37) ist wieder da! Rund um Weihnachten 2021 soll die Sängerin ihr erstes Baby zur Welt gebracht haben. Die Musikerin habe ein Mädchen bekommen, heißt es aus Insiderkreisen. Die "Atemlos"-Interpretin und ihr Partner Thomas Seitel entschieden sich dazu, ihr Elternglück komplett aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Jetzt feierte Helene ihr großes Bühnen-Comeback nach ihrer Schwangerschaft – und plauderte doch ein bisschen über ihre Gemütslage als Mama!

Helene trat mit ihrer Band am 27. März auf dem SnowpenAir in der Schweiz auf. Die Sängerin setzte auf einen rockigen Look – Boots, Bikerjacke, alles in Schwarz. Vor ihrem Konzert traf sie Bild zum Gespräch. Wie geht es der Entertainerin nach ihrer Schwangerschaft? "So richtig fit bin ich noch nicht. Das dauert seine Zeit. Alle, die frisch Mama geworden sind, wissen das", gab Helene ehrlich zur Antwort.

Zuletzt war Helene im November 2021 in der Live-Show Wetten, dass...? neben Moderator Thomas Gottschalk (71) zu sehen gewesen. Nach ihrem Auftritt hatte die 37-Jährige ein paar Tränen verdrückt, als sie daran dachte, für einige Monate nicht mehr auf der Bühne stehen zu können. "Ich darf das auf meinen Konzerten immer wieder erleben, da geht ganz schön die Post ab. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu dürfen", hatte Helene geschwärmt.

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Getty Images Helene Fischer im März 2022 in der Schweiz

THÜRINGEN PRESS Helene Fischer im November 2021 bei "Wetten dass..?"

