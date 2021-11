Da ist er ja! Anfang Oktober bestätigte Helene Fischer (37), dass sie Nachwuchs erwartet. Einen Monat nach der Verkündung präsentierte die Schlagerqueen das erste Mal ihren kleinen Babybauch in einer TV-Show. Und auch am Samstagabend bei "Wetten, dass..?" erfreute die Sängerin die Zuschauer mit einem Auftritt – ihre Wölbung kaschierte sie dabei ziemlich gut mit ihrem Outfit. Auf einer Aufnahme ist ihre Körpermitte dennoch gut zu sehen!

Für die Sendung hatte Helene sich eine stylishe Kombination aus weißem Blazer, schwarzer Hose und passendem Oberteil ausgesucht. Während ihr Bauch fast gar nicht auszumachen war, hielt eine Kamera ein paar Momente während ihrer Performance fest, auf der er sich gut abzeichnet. In welchem Schwangerschaftsmonat sich die werdende Mutter befindet, verriet sie ihren Fans bisher nicht.

Generell hält sich Helene sehr bedeckt, was private Details angeht – das hat sich auch mit den Baby-News nicht geändert. Es war tatsächlich auch nicht ihre eigene Entscheidung, damit an die Öffentlichkeit zu gehen: "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", offenbarte sie auf Instagram.

Thomas Gottschalk, Helene Fischer und Joko Winterscheidt bei "Wetten, dass..?"

Helene Fischer im November 2021 bei "Wetten dass..?"

Helene Fischer im November 2021 bei "Wetten dass..?"

