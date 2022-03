Dass Natascha Ochsenknecht (57) Mode liebt, ist ihr anzusehen. Die Reality-TV-Bekanntheit war Anfang der 2000er-Jahre dafür bekannt, auffälligen pinken Lippenstift als persönliches Markenzeichen zu tragen. Auch ansonsten ist das ehemalige Model nicht zurückhaltend, wenn es um knallige Farben geht. "Dezent" ist für die Dreifach-Mama offenbar ein Fremdwort und dafür lieben ihre Fans sie. Inzwischen ist der Modefan nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch als Designerin bekannt. Damit erfüllte sich Natascha einen Traum, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

Promiflash traf Natascha im März auf der Berlin Fashion Week nach der Runwayshow von Designer Marcel Ostertag, für den die 57-Jährige auch schon mal über den Catwalk lief. In jungen Jahren wollte sie selbst Modedesign studieren, meinte die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (66). "Ich habe die Fachoberschule Gestaltung besucht, bin dann krank geworden und musste das abbrechen", berichtete sie von ihrem Lebensweg. Doch ihre Begeisterung für Mode sei nie weggegangen. Deswegen sei sie immer drangeblieben, um nicht nur coole Looks selbst zu tragen, sondern irgendwann einmal auch beruflich als Designerin tätig zu sein.

Diesen Traum lebt die TV-Bekanntheit jetzt. "Von daher habe ich Mode schon immer im Blut gehabt, habe selbst genäht und entworfen. Auf Mode habe ich immer genauer geschaut", meinte Natascha. Doch was sagt sie dazu, dass sich ihre Kinder Wilson (32), Jimi Blue (30) und Cheyenne (21) fashionmäßig in eine andere Richtung entwickelten als ihre Mutter? Natascha findet es nicht schlimm, der "einzige Exot" in der Familie Ochsenknecht zu sein. "Jeder hat seine eigene Persönlichkeit und soll sich so kleiden, wie er mag", fand sie im Gespräch mit Promiflash.

Natascha Ochsenknecht, Designerin

Natascha Ochsenknecht bei der Berlin Fashion Week 2017

Natascha Ochsenknecht mit ihren Söhnen Jimi Blue und Wilson Gonzalez, 2009

