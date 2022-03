Erste Informationen zu den Hintergründen von Taylor Hawkins' (50) Tod. In der Nacht zum Samstag machten die Foo Fighters bekannt, dass sie um eines ihrer Mitglieder trauern. Schlagzeuger Taylor wurde leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden – es konnte später nur noch sein Tod festgestellt werden. Bisher war noch nichts über die genauen Umstände und die Todesursache bekannt. Jetzt liegen erste Ergebnisse des Autopsieberichts vor.

Wie The Sun jetzt berichtet, habe die Gesundheitsbehörde von Bogotá erste Hinweise auf die Todesursache feststellen können. Dem Bericht nach habe der 50-Jährige zuletzt über starke Schmerzen in der Brust geklagt. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass Taylor einen Herzinfarkt erlitten hat. Endgültig sei dieses Ergebnis aber noch nicht – die Untersuchungen dauern demnach noch an.

Das BLU Radio gab zuletzt bekannt, dass der Verstorbene von seinen Bandmitgliedern in seinem Zimmer gefunden worden war. Weil sich Taylor nicht bei seinen Kollegen gemeldet hatte, hatten Dave Grohl (53) und Co. nach ihm sehen wollen. Der Musiker habe regungslos auf dem Boden gelegen. In seinem Zimmer sollen auch Spuren eines Betäubungsmittels gefunden worden sein.

Getty Images Musiker Taylor Hawkins

Getty Images Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins

Getty Images Taylor Hawkins und die Foo Fighters bei einem Event in Ohio, Oktober 2021

