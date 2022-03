Neue Details über den tragischen Tod von Taylor Hawkins kommen ans Licht. Erst heute gaben die Foo Fighters bekannt, dass ihr Drummer mit gerade einmal 50 Jahren verstorben ist. Stars wie Ozzy Osbourne (73) und auch Rock-Newcomer wie Måneskin trauern im Netz um den Musiker. Für seine Bandmitglieder ist der Verlust besonders schwer – sie waren es, die den Schlagzeuger leblos im Hotel vorgefunden haben.

Wie BLU Radio berichtet, war die Musikgruppe am Mittwoch in Bogotá eingetroffen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren die Künstler laut Bericht bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Danach habe sich Taylor nicht mehr bei seinen Bandmitgliedern gemeldet. Die Musiker rund um Frontmann Dave Grohl (53) hätten deshalb gegen 17:30 Uhr nach dem Rechten gesehen – und fanden den 50-Jährigen leblos auf dem Boden seines Hotelzimmers. Zu diesem Zeitpunkt soll Taylor bereits tot gewesen sein.

Die Todesursache wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es allerdings nicht. Stattdessen sollen aber Spuren eines Betäubungsmittels in Taylors Zimmer gefunden worden sein. Schon 2001 hatte der dreifache Vater wegen einer Überdosis Heroin mehrere Tage im Koma gelegen.

Getty Images Taylor Hawkins, Drummer der Foo Fighters

Getty Images Die Foo Fighters bei einem Event in Hollywood, Februar 2022

Getty Images Taylor Hawkins und die Foo Fighters bei einem Event in Ohio, Oktober 2021

