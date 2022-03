Chrissy Teigen (36) und John Legend (43) erleben ein regelrechtes Déjà-vu! Bereits vor rund 16 Jahren hat so alles angefangen: 2006 lernten sich das Model und der Sänger bei dem Dreh für sein Musikvideo zum Song "Stereo" am Set kennen und verliebten sich kurz darauf ineinander. Für die beiden Turteltauben und mittlerweile Eltern von zwei gemeinsamen Kindern dürfte sich die aktuelle Situation wohl wie ein Throwback anfühlen: Chrissy und ihr John stehen nämlich wieder gemeinsam vor der Kamera!

Via Instagram veröffentlichte die Schönheit nun mehrere Aufnahmen vom Set. Für welchen Song das Video gedreht wurde, wird zwar nicht klar – die beiden haben sich für den Clip aber ordentlich herausgeputzt: Während sich John für einen rosafarbenen Smoking mit weißem Hemd entschied, posiert Chrissy in einem atemberaubend goldglänzenden Kleid. Auf einem weiteren Schnappschuss ist auch das funkelnde Augen-Make-up der Beauty zu sehen.

In dem Video scheinen John und Chrissy ebenfalls ein Liebespaar zu spielen. In einem ersten kurzen Ausschnitt ist zu sehen, wie die beiden sich verliebt ansehen und einen Drink genießen. Wer weiß, vielleicht spielen die beiden in dem neuen Musikvideo ja sogar ihre eigene Kennenlern-Story von damals nach.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im September 2021

