Sie hat ihren Kinderwunsch doch noch nicht begraben! Chrissy Teigen (36) musste Ende September 2020 einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Die Ehefrau von John Legend (43) hat während ihrer dritten Schwangerschaft ihren ungeborenen Sohn Jack verloren. Seitdem trauert die Moderatorin und hat mit einer erneuten Schwangerschaft abgeschlossen – oder doch nicht? Chrissy verrät jetzt im Netz, dass sie aktuell versucht, Eizellen von sich für eine künstliche Befruchtung zu gewinnen!

Vor wenigen Tagen teilte die 36-Jährige ein paar Spritzen und Kapseln in ihrer Instagram-Story. Nun nimmt die Beauty Stellung zu dem Post. "Hallo Leute, ich habe es bereits in meiner Story geteilt, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich mitten in einem weiteren IVF-Zyklus stecke, um so viele Eizellen wie möglich zu retten und hoffentlich einige starke, gesunde Embryonen zu erzeugen", kommentiert Chrissy einen Insta-Beitrag. Während des Prozesses der In-vitro-Fertilisation – umgangssprachlich besser bekannt als künstliche Befruchtung – muss sich das Model einer Hormonbehandlung unterziehen. "Die Spritzen machen mir nichts aus. [...] Aber die Blähungen sind scheiße. Deshalb bitte ich euch: Hört auf zu fragen, ob ich schwanger bin, denn ich bin das genaue Gegenteil davon", schreibt sie weiter.

Wie genau ihr Fahrplan auf dem Weg zu einem weiteren Kind aussieht, lässt sie allerdings noch offen. Es ist aber wohl wahrscheinlich, dass sich Chrissy und John für die Option einer Leihmutterschaft entschieden haben. Denn nach ihrer Fehlgeburt 2020 verriet die Kochbuchautorin, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. "Ich liebe es so, so sehr schwanger zu sein. Ich bin traurig, dass ich es nie wieder sein werde", teilte sie im Netz mit.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im Krankenhaus, 2020

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im September 2021

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im Januar 2021

