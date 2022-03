Sie musste sich ganz schön viel anhören. In der achten Folge von Germany's next Topmodel hatten es die Models mit ihrem ersten Interview mit einer Journalistin zu tun. Dabei ließen sie einige negative Kommentare über Kandidatin Noëlla Mbomba und ihre forsche Art ab, was sie bei ihrem eigenen Gespräch dann sogar zum Weinen brachte. Noëlla verriet Promiflash, wie sie das ganze Drama wahrgenommen hat.

"Mir ist es bewusst gewesen, dass ich bei manchen Personen anecke", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Deswegen habe es Noëlla auch nicht gewundert, dass ihr Name so oft genannt worden sei: "Ich nehme es niemandem böse, immerhin stehen wir während der gesamten Show unter enormen Druck." Sie könne die Perspektive der anderen ja durchaus nachvollziehen. Anders sieht es jedoch mit Lieselottes Geständnis aus, wonach diese wegen der Berlinerin fast die Show verlassen hätte: "Ich denke, es war insgesamt einfach ein Missverständnis." Sie sei der Meinung, dass jeder für seine Entscheidungen selbst verantwortlich sei. "Ich wurde von der Gruppe auch ausgeschlossen, aber für mich war klar, dass ich mich am Ende des Tages bewusst für diesen Weg entschieden habe", machte die 24-Jährige deutlich. Deshalb habe sie auch nicht den Fokus verlieren wollen.

Die Situation mit Konkurrentin Jessica (22) sei ebenfalls nicht geklärt worden. Über sie hatte Noëlla in ihrem Interview nicht unbedingt freundlich gesprochen. "Ich habe das Gespräch zu Jessica gesucht und versucht, auf sie einzugehen. Jedoch verlief das Gespräch sehr einseitig", erklärte die Altenpflegerin. Deshalb habe sie jetzt auch ihren Frieden mit der Situation geschlossen.

Richard Hübner / ProSieben Noëlla Mbomba bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / noella.gntm22.official Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Richard Hübner / ProSieben Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

