Sie hätte es fast nicht mehr ausgehalten. Lieselotte Reznicek gehört mit ihren 66 Jahren zu den ältesten Teilnehmerinnen, die je bei Germany's next Topmodel mitgemacht haben. Die ehemalige Sängerin aus der DDR schreibt damit zurzeit Fernsehgeschichte. Trotzdem überlegte sie zwischenzeitlich, die Sendung freiwillig zu verlassen, wie sie nun preisgab. Und aus welchem Grund? Konkurrentin Noëlla Mbomba verletzte Lieselotte mit ihrem Verhalten sehr.

In Folge acht müssen sich die Kandidatinnen ihrem ersten Interview stellen – Journalistin Claudia von Brauchitsch nimmt sie dafür in die Mangel. Die Sat.1.-Moderatorin will von Lieselotte wissen, wer in der Villa für Ärger sorgen könnte. "Die Noëlla", entgegnet das Best-Ager-Model ehrlich und fügt hinzu: "Ich habe überlegt, auszusteigen, weil es mir zu anstrengend war – die Attacken."

"Lieselotte gehört eliminiert", soll Noëlla laut ihrer Mitstreiterin zu ihr gesagt haben. Lieselotte habe das vorher noch nicht angesprochen, sich nun aber im Interview dazu entschieden, das Backstage-Thema öffentlich zu machen.

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

