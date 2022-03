Das lief nicht so, wie es sich Noëlla Mbomba vorgestellt hat. Die Kandidatin der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel muss in der achten Folge ihr erstes Interview mit einer Journalistin bewältigen. Ihr Start hätte dafür kaum schlechter sein können, da ihre Vorrednerinnen in deren Interviews schon allerhand negative Kommentare über Noëlla abließen. In dem Gespräch mit Sat.1.-Moderatorin Claudia von Brauchitsch fängt die Berlinerin deshalb bitterlich an zu weinen.

Konkurrentin Lieselotte Reznicek gestand im Interview vorher, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem sie wegen Noëlla die Sendung hatte verlassen wollen. "Lieselotte muss eliminiert werden", soll die gebürtige Kongolesin gesagt haben. Im Interview darauf angesprochen, verteidigt sich Noëlla unter Tränen: "Ich habe allgemein gesagt, dass ich Leute eliminieren möchte und dadurch hat Lieselotte sich angesprochen gefühlt. Ich sage 'eliminieren' tatsächlich, aber um mich selbst zu pushen."

Im Interview erklärt die Altenpflegerin auch, warum die Tränen bei ihr fließen: "Gerade bewegt mich, dass viele Menschen mich wegen meiner Art verurteilen, dass ich laut und selbstsicher bin." Diese Selbstsicherheit habe Noëlla früher aber nicht besessen. Deshalb sei sie nun eigentlich dankbar, sich so zeigen zu können.

Anzeige

Instagram / lieselotte.gntm2022.official Lieselotte, GNTM-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba im April 2021

Anzeige

Instagram / noella.mbomba Noëlla, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de