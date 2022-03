Xenia von Sachsen (35) hat ganz genaue Vorstellungen von ihrem Leben! Letztes Jahr nahm die TV-Berühmtheit an der Dschungelshow teil, um sich das goldene Ticket für das Dschungelcamp 2022 zu sichern. Nur ganz knapp schoss sie im Halbfinale am Einzug vorbei, in dem sich Filip Pavlovic (27) gegen sie durchsetzte. Anschließend gab sie bekannt, nach dem Fernsehspektakel das Rauchen aufgeben zu wollen. Ist Xenia ihrem Entschluss treu geblieben? – Promiflash hat jetzt nachgefragt!

Im Interview mit Promiflash verriet die 35-Jährige, dass es ganz genau zwei Gründe gebe, für die sie mit dem Rauchen aufhören würde. "Ich rauche auch immer noch. Das Ding ist, ich werde es tatsächlich machen – entweder, wenn ich noch mal ein Baby haben möchte oder wenn ich die "Let’s Dance"-Zusage bekomme", plauderte sie aus. Letzteres sei mit einem harten Training verbunden, bei dem das Rauchen ein Hindernis darstellen könnte.

Auf eine bestimmte Sache habe die Düsseldorferin aktuell jedenfalls gar keine Lust: Xenia betonte, dass ihr Männer im Moment gestohlen bleiben können! Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sie seit Kurzem wieder Single ist. "Es hat nicht geklappt. Es war schon ernst, ist aber besser so", teilte sie Promiflash mit. Die Blondine war zuletzt mit einem Rapper zusammen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia, Djamila und Filip bei ihrer zweiten Dschungelshow-Prüfung

Instagram / xenia_von_sachsen Xenia Prinzessin von Sachsen mit ihrem Sohn Taro

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen

