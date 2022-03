Bei ihnen ist schon wieder alles aus und vorbei! Xenia Prinzessin von Sachsen (35) hat in ihrem Leben schon einige Männer gedatet – insgesamt sechs Mal war die Reality-TV-Beauty auch schon verlobt. Vor den Altar hat sie es bislang allerdings nicht geschafft. Zuletzt war die Blondine mit einem Rapper liiert. Doch wie läuft es da aktuell? Gegenüber Promiflash verrät Xenia, dass sie sich mittlerweile getrennt hat!

"Es hat nicht geklappt. Es war schon ernst, ist aber besser so. Mir geht es auch gut", gibt sie im Promiflash-Interview preis. Nach der Beziehung hat sich die 35-Jährige aber eine Sache vorgenommen. "Ich konzentriere mich jetzt viel mehr auf mich selbst. Man verliert sich ja auch so in einer Beziehung, wenn man sich anpasst", schildert sie weiter und fügt hinzu: "Männer sind gerade nicht so mein Ding – diese Kackaffen."

Noch im vergangenen Jahr hörte sich das aber ganz anders an. Denn mit ihrem damaligen Mister Right hatte Xenia große Pläne. "Wir haben jetzt beschlossen, wir machen uns in der Woche ein entspanntes Leben im Haus im Harz mit Pferd und Holzofen und am Wochenende dann hier in Berlin arbeiten und Halligalli", hatte sie damals im Promiflash-Gespräch erzählt.

