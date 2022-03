David Otunga (41) will nun offenbar endgültig mit Jennifer Hudson (40) abschließen! Der US-amerikanische Wrestler und die Schauspielerin waren rund zehn Jahre verlobt, bevor sie 2017 ihr plötzliches Liebes-Aus bekannt gegeben hatten. In den darauffolgenden Jahren lieferten sich die Eltern von David Jr. (12) einen heftigen Sorgerechtsstreit, der bis 2019 andauerte. Mittlerweile scheint David über die Oscarpreisträgerin hinweg zu sein: Er will nun Jennifers Verlobungsring im Netz verkaufen!

Das berichtete jetzt TMZ. Der 41-Jährige hatte vor seinem Antrag im Jahr 2008 extra einen fünf-karätigen Diamantring für die Musikerin anfertigen lassen – und zwar vom Designer Neil Lane höchstpersönlich. Nach ihrer Trennung gab Jennifer den Klunker an ihren Ex zurück. Doch jetzt will David ihn wohl endgültig loswerden: Im Netz wird der Ring momentan für umgerechnet 40.792 Euro gehandelt.

Tatsächlich hatte die "Respect"-Darstellerin den Klunker bereits bei einigen wichtigen Veranstaltungen getragen – unter anderem bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles im Jahr 2009. Damals wurde Jennifer von niemand Geringerem als Whitney Houston (✝48) ausgezeichnet: Sie erhielt den Grammy für das beste R&B-Album.

Getty Images David Otunga, Wrestler

Getty Images Jennifer Hudson und David Otunga bei den People's Choice Awards 2014

Getty Images Jennifer Hudson mit ihrem Sohn David Jr.

