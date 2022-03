Na, wer guckt denn da so niedlich in die Kamera? Oft sind Fans brennend daran interessiert, wie ihre Idole als Babys, Kinder oder Teenies aussahen. Gelegentlich kommen Prominente diesem Wunsch nach – so wie es jetzt Daniela Katzenberger (35) tat! Immer mal wieder postet die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Fotos aus vergangenen Zeiten, in denen die TV-Blondine noch nicht so stylish unterwegs war. Jetzt verzückte sie ihre Fans mit einem süßen Kinderfoto!

Auf Instagram ist der süße Schnappschuss zu sehen, auf dem Dani auf dem Boden sitzt. In einem gepunkteten pinken Pullover und einer Haarpalme auf dem Kopf posiert die heute 35-Jährige ganz brav für die Kamera. Das Foto entstand im Jahr 1991 – zu dem Zeitpunkt war Klein-Dani gerade einmal fünf Jahre alt. "Als die Katze noch ein Kätzchen war", schrieb die Frau von Lucas Cordalis (54) zu dem alten Foto.

Verblüffend ist hier auch die Ähnlichkeit, die Dani mit ihrer Tochter Sophia (6) aufweist. 2015 kam die erste und einzige Tochter von der Reality-TV-Darstellerin zur Welt. Letztes Jahr enthüllte die Mutter, dass sie sehr damit haderte, welchen Namen sie ihrem Kind geben sollte. Wie sie auf Instagram verriet, standen folgende Namen neben Sophia zur Auswahl: "Aurelia, Aurora, Valentina, Emilia, Letizia, Eleni und Soraya." Schlussendlich fiel die Wahl der Kultblondine jedoch auf Sophia.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit 19 Jahren

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und seine Tochter Sophia

