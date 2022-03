Gianluca ist erleichtert. Der Kölner nahm im vergangenen Jahr an The Biggest Loser teil und schaffte es sogar bis ins Finale. Seitdem versucht er, sein Gewicht zu halten, was ihm mit viel Sport, aber auch dank seiner Therapie eigentlich ganz gut gelingt. Zuletzt hatte er damit allerdings ein paar Schwierigkeiten und fühlte sich nicht mehr ganz wohl in seinem Körper. Doch jetzt hat Gianluca diese Phase überwunden!

Auf Instagram veröffentlichte der 24-Jährige ein Foto, auf dem er seinen schlanken Body in Szene setzt – und zwar splitterfasernackt! Er ist endlich wieder rundum zufrieden mit sich. "Ich stand heute auf der Waage und dachte mir: 'Gianluca, du hast es geschafft! Du hast deine Mentalität sowie das Gewicht wieder im Griff und kannst mächtig stolz auf dich sein'", erklärte er in der Bildunterschrift. So eine lange Krisenphase habe er schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. "Und ich habe mich da raus gekämpft", betonte der TV-Show-Kandidat.

Gianluca wisse inzwischen, was dazu beitrage, dass er manchmal unglücklich werde: das Vergleichen. "Ich muss damit aufhören und endlich zulassen, glücklich zu werden. Das bin ich und [das ist] mein Körper", fasste der Rheinländer zusammen.

Instagram / gianluca_thebiggestloser2021 Gianluca, vor und nach seiner "The Biggest Loser"-Teilnahme

Instagram / gianlucaland_ Gianluca im Januar 2022

SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidat Gianluca

