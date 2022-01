Gianluca zelebriert sein neues Körpergewicht! Der Influencer sagte seinen Kilos bei The Biggest Loser den Kampf an und nahm eine ganze Menge Gewicht ab – insgesamt verlor der ehemalige Kandidat rund 55 Kilo. Es fiel ihm jedoch schwer, sein Gewicht zu halten. Mit seiner Community sprach er offen darüber, dass er sich trotz der heftigen Abnahme nicht immer wohlfühlt. Nun scheint Gianluca sich aber pudelwohl in seiner Haut zu fühlen!

Auf Instagram freute sich Gianluca über seinen 24. Geburtstag und postete eine Reihe Aufnahmen von sich. "Mein erster Geburtstag in schlank. [...] Für diesen Tag, für mein neues Leben habe ich so hart gekämpft und das ist der Preis für Disziplin, Ausdauer und den inneren Schweinehund überwinden", schrieb er stolz dazu.

Sein neues Lebensjahr will Gianluca wohl mit einem positiven Lebensgefühl starten. "Ich werde jetzt tanzen, lachen und glücklich sein und auf ein weiteres Jahr mit mir anstoßen", jubelte der jetzt 24-Jährige fröhlich.



Instagram / gianlucaland_ Gianluca, "The Biggest Loser"-Star



SAT.1/Melanie Frenzel "The Biggest Loser"-Kandidat Gianluca



Instagram / gianlucaland_ Gianluca im Januar 2022





