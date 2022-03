Nathalie Bleicher-Woths (25) Baby ist ein Wunschkind! Kürzlich verkündete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Die Schauspielerin entschied sich dazu, einige Details zu ihren anderen Umständen mit ihrer Community zu teilen. Doch wer der Vater ist und wie Nathalie als lesbische Frau schwanger geworden ist, behielt sie bisher für sich. Jetzt wehrte sich die Influencerin jedoch gegen eine Annahme: Sie sei nicht aus Versehen schwanger geworden!

Auf Instagram beantwortete Nathalie einige Fragen ihrer Follower. Unter anderem fragte ein Fan, ob ihre Schwangerschaft ein Unfall gewesen sei. Daraufhin platzte der 35-Jährigen der Kragen. "So was zu lesen, macht mich richtig wütend. Mein Kind war kein Unfall. Mein Kind ist gewollt und jetzt schon so unfassbar geliebt", stellte die Bloggerin klar. Nicht nur ihr Kind liebt sie jetzt schon über alles, sondern auch ihre Schwangerschaft. Sie plane sogar, ihre Geburt zu filmen und ins Netz zu stellen, versprach Nathalie.

Außerdem verriet die werdende Mutter, dass sie bereits Favoriten hat, wenn es um potenzielle Namen für ihr noch ungeborenes Baby geht. "Ich will den Namen noch nicht sagen, aber der Anfangsbuchstabe für einen Jungen ist L und für ein Mädchen E", meinte Nathalie. Bei einer Sache hadert die Schwangere jedoch noch. Sie weiß nicht, ob sie ihr Kind im Netz zeigen soll oder nicht. "Je größer mein kleines Würmchen in meinem Bauch wird, desto größer werden auch die Fürsorge und die 'Angst'", teilte Nathalie ihre Sorgen mit ihrer Community.

