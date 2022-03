Tom Kaulitz (32) greift seiner Frau unter die Arme! Seit 2019 ist der Tokio Hotel-Star mit Heidi Klum (48) verheiratet und die beiden teilen gern ihr Liebesglück mit der ganzen Welt. In die Beziehung brachte das Model jedoch auch ihre vier Kinder mit – für ihren Liebsten stellt das allerdings kein Problem dar. So süß hilft Tom seiner Heidi mit den Kindern!

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprach der Gitarrist mit seinem Bruder Bill Kaulitz (32) jetzt über eine alltägliche Sache. Denn ihm ist aufgefallen, dass er ein altes Wort seiner Oma verwendet hat, was sie immer für Kinder benutzte: Kikis! Offenbar hat Tom so auch die Kids seiner Frau genannt. "Dann hab ich eine Sprachnachricht gemacht und gesagt 'Hey mein Schatz, bin auf dem Weg nach Hause, hole noch schnell die Kikis ab'", witzelte er. Doch was damit auch durchklingt: Er kümmert sich scheinbar auch liebevoll um Heidis Kinder!

Denn er hatte zuvor erzählte, dass die Germany's next Topmodel-Moderatorin ihn darum gebeten hatte, ihre Kinder Lou (12) und Johan (15) von der Schule abzuholen. Das tat Tom selbstverständlich auch – und er nannte sie eben auch ganz großmütterlich "Kikis"!

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Tom Kaulitz und ihre Kinder

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum und ihren Kids, Weihnachten 2021

