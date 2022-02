Welch süßer Anblick! Der Valentinstag ist zwar schon mehr als eine Woche her, doch das scheint Tom Kaulitz (32) und Heidi Klum (48) nicht im Geringsten zu stören. Das Paar ist ohnehin dafür bekannt, seine Liebe öffentlich zu zelebrieren – manchmal mit intimen Schnappschüssen im Netz, manchmal freudestrahlend auf einem Event. Die zwei wirken stets überglücklich. Nun verbrachten Heidi und Tom einen malerischen Kurztrip zusammen!

Allem Anschein nach hat sich das Pärchen eine kleine Auszeit genehmigt, den die Chefjurorin von Germany's next Topmodel auf Instagram teilte. Spaziergänge am Strand, rote Rosen, ein Haus mit Meerblick und Luftballons in Herzform – hier sollte für jeden Romantikfan etwas dabei sein! In einer Reihe von Aufnahmen zeigen sich Heidi und Tom mal händchenhaltend, mal küssend, mal Arm in Arm und genießen sichtlich die Zweisamkeit. Mit den Worten "die Liebe feiern" betitelte die 48-Jährige den Beitrag.

Ob es sich bei dem Ausflug um eine Erweiterung des Valentinstages handelt? Diesen hatte die Modelmama nämlich nicht nur ihrem Liebsten gewidmet, sondern auch dessen Bruder Bill Kaulitz (32). "Ich hatte Glück. Ich habe zwei. Fröhlichen Valentinstag. Ich liebe euch beide aus tiefstem Herzen", schrieb Heidi diesbezüglich auf Instagram.

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz bei Justin Biebers "Homecoming Super Bowl"-Performance

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Gitarrist und Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der TrevorLive Los Angeles Gala, 2019

