Jana-Maria Herz (30) scheint kurz vor dem Finale Hals über Kopf in den Bachelor verliebt zu sein! Bereits seit der ersten Folge der Kuppelshow hat die Beauty ein Auge auf Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) geworfen. So langsam geht es in den Endspurt und die Schönheit gibt noch mal ordentlich Vollgas. Bei ihrem atemberaubenden Dreamdate mit dem Junggesellen gestand Jana Dominik sogar ihre Liebe – aber wieso so voreilig?

"Für mich war es wirklich wichtig, mich zu öffnen und ihn auch wissen zu lassen, was ich fühle", erklärte Jana ihre Entscheidung im Interview mit Promiflash. Während ein paar Zuschauer genau dieses Geständnis also vielleicht als viel zu früh einschätzten, sei es für die Wahlspanierin etwas völlig Normales. Ohnehin sei doch die Zweisamkeit im Whirlpool der perfekte Moment dafür gewesen. "Ich bin generell ein Mensch, der sein Herz auf der Zunge trägt", verriet Jana. Das war auch im Verlauf der gesamten Staffel immer wieder festzustellen.

Auf ihre Aussage, dass sie bereits verliebt sei, reagierte Bachelor Dominik hingegen kaum. Der Hottie freute sich zwar darüber, erwiderte die Gefühle aber nicht öffentlich – für Jana ein Schlag ins Gesicht? "Ich fand es nicht komisch, da er mir das Gefühl gegeben und gesagt hat, dass er dasselbe fühlt", erzählte die Single-Lady. In diesem Augenblick habe sie also gar nicht mit einer Antwort gerechnet.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann auf ihrem Dreamdate

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der achten Bachelor-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de