Während Travis Scotts (30) Konzert auf dem Astroworld Music Festival ereignete sich eine Tragödie, die mehreren Menschen das Leben kostete: Im November 2021 brach während der Show des Rappers im US-Bundesstaat Texas eine Massenpanik aus, bei der zehn Menschen starben und zahlreiche Fans verletzt wurden. Daraufhin trat der "goosebumps"-Interpret zunächst nicht mehr auf – bis jetzt: Travis stand zum ersten Mal nach der Astrowold-Tragödie wieder auf einer Bühne!

Laut eines Berichts von Us Weekly habe Travis während Darren Dzienciol und Richie Akivas Oscar-Party am Samstag erstmals seit November 2021 wieder auf einer Bühne performt. "Er war gut drauf", berichtete jetzt ein Augenzeuge, der ebenfalls bei der Feier in Los Angeles anwesend war. Zudem beschrieb der Partygast die Situation genauer: "Er legte eine Weile als DJ auf, kam auch nahe an das Publikum heran und sang ein paar seiner Songs."

Während seines Bühnen-Comebacks habe sich zudem ein besonderer Zuschauer im Publikum befunden – und zwar der Rapper Tyga (32), der in der Vergangenheit mit Travis' jetziger Freundin Kylie Jenner (24) zusammen war. "Er ist aufgestanden, um Travis zuzuhören und setzte sich dann wieder hin", rief sich der Zeuge in Erinnerung. Böses Blut scheint zwischen den beiden Musikern aber nicht zu fließen. "Tyga hätte ja auch in ein anderes Zimmer gehen können, aber er entschied sich, im Hauptraum zu bleiben, um seine Performance zu sehen", gab der Gast seine Meinung ab.

Anzeige

Getty Images Travis Scott im Oktober 2021 in Austin

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Anzeige

Instagram / tyga Rapper Tyga im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de