Damit schreibt Billie Eilish (20) Oscar-Geschichte! Bereits zum 94. Mal wählte die Academy neben den erfolgreichsten Filmen unter anderem auch die besten Drehbuchautoren und Schauspieler des Kino-Jahres. Mit ihrem Song "No Time To Die" aus dem gleichnamigen James Bond-Streifen ergatterte die junge Sängerin gemeinsam mit ihrem Bruder und Produzent Finneas O'Connell ihren ersten Goldjungen und gewann in der Kategorie "Bester Filmsong". Damit hat Billie einen Rekord in der Geschichte des Awards aufgestellt.

In der Kategorie der besten Filmmusik setzte sich Billie unter anderem gegen Megastar Beyoncé (40) und ihren Hit "Be Alive" durch, der in dem Sport-Drama "King Richard" mit Will Smith (53) in der Hauptrolle zu hören ist. Doch damit nicht genug – mit ihrer Auszeichnung ist die 20-Jährige die erste Oscar-Gewinnerin in der Geschichte der Awards, die in den 2000er-Jahren geboren ist. Die jüngste Oscar-Preisträgerin ist die Sängerin damit jedoch nicht. 2008 wurde Markéta Irglová für ihren Song "Falling Slowly" für den Film "Once" ausgezeichnet – bei der Preisverleihung war die tschechisch-isländische Songwriterin damals noch vier Tage von ihrem 20. Geburtstag entfernt.

Zumindest zieht die "Bad Guy"-Interpretin an den bisherigen Oscar-Gewinnern vorbei, die den Award für einen James-Bond-Song mit nach Hause nehmen durften. Sowohl Adele als auch Sam Smith (29) waren beiden 24 Jahre alt, als sie 2012 für "Skyfall" und 2016 für "The Writing's on the Wall" aus "Spectre" den Preis erhielten. Ihren Hit performten Billie und ihr Bruder dann live während der Veranstaltung.

Getty Images Finneas und Billie Eilish bei den Oscars 2022

Getty Images Billie Eilish bei der Premiere von "Keine Zeit zu sterben" in London, September 2021

Getty Images Billie Eilish bei dem iHeartRadio Music Festival, September 2021

