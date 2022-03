Kam Ezra Miller (29) etwa mit dem Gesetz in Konflikt? Bereits vor rund zwei Jahren sorgte der Schauspieler für ordentlich Aufsehen: Damals tauchte im Netz ein Video auf, das den "The Flash"-Darsteller zeigte, wie er völlig unvermittelt eine fremde Frau anzugreifen versuchte. Jetzt handelte sich der US-Amerikaner, der für seine außergewöhnlichen Looks bekannt ist, erneut Ärger mit der Polizei ein: Ezra wurde in Hawaii kurzerhand verhaftet!

Doch was war überhaupt passiert? Anfangs hatte doch alles nach einem unterhaltsamen Abend ausgesehen – immerhin besuchte Ezra am vergangenen Wochenende eine Karaoke-Bar. Wie die Lokalzeitung Hawaii News Now berichtete, soll der 29-Jährige dort allerdings wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Belästigung aufgefallen sein – so lauten auch seine späteren Anklagepunkte. In einem anschließenden Polizeibericht wird die Situation sogar noch deutlicher.

"Miller fing an, Obszönitäten zu brüllen und schnappte sich irgendwann das Mikrofon einer 23-jährigen Frau, die Karaoke sang, und stürzte sich später auf einen 32-jährigen Mann, der Dart spielte", beschrieben die Beamten den Abend. Nachdem der Barbetreiber Ezra nicht mehr beruhigen konnte, rief er die Polizei. Nach dem Zahlen der Kaution in Höhe von umgerechnet rund 450 Euro ist Ezra inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

Ezra Miller im Juni 2018 in New York

Ezra Miller präsentiert sich gewohnt schrill auf dem roten Teppich

Ezra Miller gibt Autogramme und macht Selfies mit Fans

