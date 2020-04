Ein virales Online-Video schockiert "Justice League"- und "Fantastic Beasts"-Liebhaber gleichermaßen. Ezra Miller (27), eine Person, die sonst eher für gewagte Looks bekannt ist, wird nun aus anderen Gründen auffällig. Im Netz wurde kürzlich ein Clip gepostet, in dem es so aussieht, als würde Miller eine Frau tätlich angreifen. Nun wird heftig debattiert: Ist die Szene wirklich echt oder nur aus dem Kontext gerissen?

Es ist zu sehen, wie der Schauspieler eine Frau, vermeintlich unprovoziert, tätlich in der Öffentlichkeit angreift. Er ruft: "Willst du kämpfen, ist es das, was du willst". Nachdem sein Gegenüber nicht antwortet, geht er auf den angeblichen Fan los. Der Promi legt die rechte Hand um den Hals der Frau und drückt sie erst gegen einen Auto-Anhänger, bevor sie zu Boden geht. Während der Auseinandersetzung scheint die Blondine jedoch zu lachen. Laut Variety soll die siebensekündige Sequenz am ersten April in einer Bar in Island entstanden sein. Mitarbeiter der Bar äußerten sich und sagten, dass es sich um eine "ernsthafte Auseinandersetzung" gehandelt haben soll. Fest steht, dass Miller nach dem Vorfall von Sicherheitspersonal aus der Bar begleitet wurde und weder er – noch sein Management sich bisher zu dem Video geäußert haben.

Auf Twitter ist eine Diskussion ausgebrochen. Viele Film-Liebhaber wollen den Schauspieler nicht mehr in seiner Rolle als "Flash" im gleichnamigen Film sehen, der 2022 in den Kinos erscheinen sollte – "Ich hoffe, er wird gefeuert", lautet ein Kommentar, der den allgemeinen Tonus trifft. Der Hashtag "EzraMillerIsOverParty" trendete.

Anzeige

Getty Images "Fantastic Beasts"-Star Ezra Miller

Anzeige

Getty Images Fan-Service Ezra Miller gibt Autogramme und macht Selfies mit Fans

Anzeige

Getty Images Ezra Miller ganz in Weiß auf der Filmpremiere von "Fantastic Beasts – The Crimes of Grindelwald"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de