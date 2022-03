Ist Juliano Fernandez mittlerweile bereit für Kinder? Der Reality-TV-Star plauderte bei Temptation Island V.I.P. den Single-Ladys gegenüber aus, dass er sich den Samenleiter abklemmen ließ, um für eine gewisse Zeit zeugungsunfähig zu sein. Seine Freundin Sandra Janina (22) wusste nichts davon – und reagierte am Lagerfeuer deshalb auch ziemlich geschockt. Zwischenzeitlich kam der Eingriff dem Paar aber zugute, denn die Love Island-Bekanntheit hatte vor einiger Zeit die Pille abgesetzt. Gegenüber Promiflash verriet Juliano jetzt allerdings: Er will den Samenleiter wieder öffnen lassen!

Im Promiflash-Interview erzählte der Are You The One?-Star, dass er in den kommenden Monaten seinen Arzt aufsuchen wolle. "Ich habe mich da auch schon schlaugemacht. Ich schätze mal so Mitte des Jahres oder Ende des Jahres", meinte Juliano. Mittlerweile sei der Eingriff nämlich schon zwei Jahre her. "Wenn wir irgendwann kleine Palomas machen wollen, muss er den Paloma jetzt freimachen", führte seine Freundin im Interview weiter aus. Tatsächlich könne die Fruchtbarkeit nämlich langfristig beeinträchtigt werden, wenn man den Samenleiter nicht nach einer gewissen Zeit wieder öffnen lässt.

Doch bedeutet das auch, dass sich der Tattoofan womöglich schon gemeinsamen Nachwuchs mit seiner Liebsten wünscht? Tatsächlich wollen sich Sandra und Juliano damit eigentlich noch Zeit lassen. "Da müssen wir in zwei, drei Jahren noch einmal darüber reden", meinte der Hottie im Interview. Er könne sich aber durchaus vorstellen, eines Tages eine Familie mit seiner Partnerin zu gründen.

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Juliano bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de