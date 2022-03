Kehrt er zurück? Marco Schreyl (48) stand sieben Jahre lang für Deutschland sucht den Superstar auf der großen Bühne: Zwischen 2005 und 2012 moderierte der gebürtige Erfurter die Livesendungen der beliebten Castingshow. In diesem Jahr kommt DSDS mit komplett neuer Jury und frischer Aufmachung daher – doch zum Finale hin könnte es ein großes Wiedersehen geben: Denn Marco soll sein Comeback als Moderator feiern!

Wie Bild erfahren haben will, soll der 48-Jährige nach zehn Jahren Pause wieder auf die DSDS-Bühne zurückkehren. Ab Mitte April laufen die Liveshows, in denen die besten Stimmen gegeneinander antreten. Dort könnte in einer Staffel voller Neuerungen dann ein altbekanntes Gesicht auf das Publikum warten. Bestätigt sind die Meldungen bisher allerdings nicht.

In einem Interview mit dem Branchenportal DWDL sprach Marco Mitte März über seine Zeit in der Castingshow: "Als ich mit DSDS aufhörte, war ich 38. Da fehlte mir noch die Leichtigkeit, das Business zu verstehen." Gegenüber einem Comeback zeigte er sich damals jedenfalls offen: "Lackschuhe und Smoking wieder herausholen für eine Show, die sich mir erklärt und zu mir passt, warum nicht?"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen, DSDS-Juroren 2022

Anzeige

United Archives GmbH Marco Schreyl 2007 am DSDS-Set

Anzeige

Getty Images Moderator Marco Schreyl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de