Eigentlich wollte sich Oliver Pocher (44) am Wochenende nur einen Boxkampf in der Dortmunder Westfalenhalle anschauen – doch er wurde Opfer eines Angriffs! Während einer Rundenpause näherte sich der Webstar namens Fat Comedy dem Komiker und verpasste ihm aus dem Nichts eine Ohrfeige. Und dieser handgreifliche Angriff könnte wohl auch gesundheitliche Langzeitfolgen für den Mann von Amira Pocher (29) haben: Olli befürchtet sogar, irreparable Schäden davonzutragen!

"Ich habe die letzten Tage ehrlich gesagt auch damit verbracht, das eine oder andere Mal beim Arzt zu sein", meldete sich Olli jetzt zu dem Vorfall auf Instagram zu Wort und betonte besorgt: "Mein Ohr ist auch ziemlich angeschlagen gewesen – und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden, die nicht wieder zurückgehen." Deshalb unterziehe sich der 44-Jährige im Moment einer medizinischen Behandlung. "Aber ich kann momentan gewisse Frequenzbereiche einfach nicht hören", schilderte er.

Unabhängig von seinem gesundheitlichen Zustand verurteilte Olli den Vorfall in seiner Netz-Ansprache zutiefst. "Das war eine Nummer, die so gar nicht geht", stellte er klar und fügte hinzu: "Die ist feige, hinterhältig, arglistig." Aus diesem Grund wolle er nun rechtliche Schritte gegen seinen Angreifer in die Wege leiten.

