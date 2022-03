Oliver Pocher (44) wurde heftig attackiert! Am Samstagabend feierte der Boxer Felix Sturm (43) in der Westfalenhalle in Dortmund sein großes Comeback. Neben Fans besuchten das Event auch Prominente wie Schwesta Ewa (37) oder Rapper Milonair. Auch Oliver Pocher war mit von der Partie, um sich den Boxkampf anzuschauen. Doch während der Sportveranstaltung kam es zu einem Skandal: Internetbekanntheit Fat Comedy verpasste Olli plötzlich eine krasse Ohrfeige!

Olli saß bei dem Event nichts ahnend in der ersten Zuschauerreihe und unterhielt sich angeregt, als Fat Comedy sich ihm langsam näherte, ausholte und ihm ins Gesicht schlug, sodass er sogar fast vom Stuhl kippte. Eine Aufnahme davon veröffentlichte die Netzpersönlichkeit im Anschluss auf ihrem TikTok-Kanal. "Alles im Leben kommt zurück, Herr Pocher – auch dein ekelhafter Charakter holt dich eines Tages ein", richtete der Webstar boshafte Worte an den Comedian.

Doch warum wurde Olli Opfer dieser hässlichen Attacke? Mit seiner regelmäßigen Bildschirmkontrolle, in der er insbesondere Influencer und andere Prominente regelmäßig aufs Korn nimmt, machte er sich nicht nur Freunde. Ob Fat Comedy den schlimmen Angriff wirklich damit erklärt, ist jedoch bisher unklar.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Oktober 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

Anzeige

Lenthe, Andre / ActionPress Oliver Pocher im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de