Welche Promis schwingen diesmal den Kochlöffel? In der vergangenen Staffel von Das große Promibacken konnte eine Dame besonders glänzen – nämlich Kandidatin Sarah Harrison (30). Die Influencerin begeisterte fast wöchentlich mit ihrem Talent in der Küche und zauberte wie ihre Konkurrenz die leckersten Kreationen. Pünktlich zum anstehenden Osterfest gibt es jetzt auch eine Spezialfolge der beliebten Backshow – und zwar mit diesen VIPs!

Wie aus der offiziellen Pressemitteilung des Senders Sat.1 hervorgeht, wird am Karfreitag – der 15. April – ab 17:15 Uhr der Ofen wieder ordentlich eingeheizt. Dann treten nämlich Moderatorin Marijke Amado (68), Profisportler Julius Brink (39), Model Franziska Knuppe (47), Entertainer Ross Antony (47), Sängerin Stefanie Hertel (42) und Ex-Handballer Pascal Hens (42) im Special zu Ostern an die Herdplatte. Die prominenten Hobbybäcker werden in zwei Teams mit je drei Mitgliedern gegeneinander kämpfen.

Und was steht auf dem Back-Plan? Eine prächtige Ostertafel mit reichlich Gebäck inklusive Dekoration. Unter anderem müssen die Stars eine Torte in Form eines Lammes oder Häschens backen und kleine Cake-Pops, die aussehen sollen, als würde ein Küken aus seiner Schale schlüpfen. Das Trio, das gewinnt, erhält eine Siegerprämie in Höhe von 10.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden soll.

Anzeige

Getty Images Marijke Amado, Moderatorin

Anzeige

ABSOLUT / Kay Kirchwitz Franziska Knuppe beim Event The Absolut Art of Togetherness, August 2021

Anzeige

Getty Images Ross Antony, Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de