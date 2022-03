Damit hat Dominik Stuckmann (30) wohl nicht mehr gerechnet. Die Reise des diesjährigen Bachelors nimmt heute Abend ihr Ende: Der gebürtige Hesse muss sich im Finale zwischen Anna Rossow (33) und Jana-Maria Herz (30) entscheiden. Während die Unternehmerin aus Marbella Dominik wieder und wieder ihr Herz ausgeschüttet und ihm ihre Gefühle gestanden hatte, hat sich Anna, was das angeht, bisher sehr zurückgehalten. Beim finalen Date gab sie sich aber doch noch einen Ruck und gestand dem Rosenverteiler ihre Liebe.

Kurz vor der allerletzten Rosenvergabe der diesjährigen Staffel durfte der 30-Jährige noch etwas Zeit mit der Hamburgerin verbringen. Was er wohl nicht hat kommen sehen: Anna war endlich bereit für intimen Gefühlstalk. "Ich glaube, ich bin einfach feige", gab sie zu und begründete damit ihre bis dato ziemlich verhaltene Art. "Es ist voll lange her, dass es mir so ging, weil ich merke, dass ich mich verliebt habe. Ich will dich in meinem Leben haben", säuselte sie schließlich und sorgte damit bei Dominik für Schmetterlinge im Bauch.

Auch im Off-Interview nach dem Date hatte der IT-Spezialist noch ein Lächeln im Gesicht und erinnerte sich an die Situation mit der 33-Jährigen zurück. "In dem Moment saß ich da und dachte: 'Oh mein Gott. Das ist meine Anna'", schwärmte er. Anna hatte sogar angedeutet, dass sie große Entscheidungen in ihrem Leben in Zukunft mit Dominik absprechen möchte.

