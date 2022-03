Anscheinend hatten sie das Kriegsbeil bereits zur Seite gelegt... Zwischen der Familie Ochsenknecht und Yeliz Koc (28) herrscht seit ihrer Trennung von Jimi Blue (30) Eiszeit. Immer wieder schoss die Bachelor-Bekanntheit scharf gegen seine Mutter Natascha (57) und seine Geschwister – zuletzt teilte das Familienoberhaupt mit, nun sogar den Anwalt einschalten zu wollen: Dabei hatten sich Yeliz und Natascha eigentlich nach Weihnachten ausgesprochen!

Das erzählte die 57-Jährige in der sechsten Folge ihrer eigenen Familiendoku "Diese Ochsenknechts" auf Sky. Trotz der Streitigkeiten feierten die TV-Bekanntheiten gemeinsam Weihnachten, denn Jimi und Yeliz verbindet ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie. Die Stimmung sei an dem Abend gedrückt gewesen, erklärte Cheyenne (21). "Es kam jetzt keine Entschuldigung oder so, wie man es sich gewünscht hätte. Das fand ich persönlich sehr schade, weil ich denke, es sollte ausgesprochen werden, was passiert ist", meinte Natascha zuerst.

Deshalb suchte sie nach den Feiertagen auch das Gespräch zu Yeliz. Natascha habe sie gebeten, zukünftige Probleme mit der Familie persönlich zu besprechen. "Dann haben die beiden noch ein bisschen gequatscht, es haben auch beide [Anm. d. Red.: ihre Fehler] eingesehen und haben sich vor dem Zug, bevor wir gefahren sind, in den Arm genommen. Dann war die Sache auch geklärt", erzählte Jimi in der Sendung. Ganz offensichtlich waren die Probleme danach aber nicht aus der Welt geschafft, da der öffentliche Rosenkrieg noch weiter ging.

"Diese Ochsenknechts" – immer montags um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf!

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de