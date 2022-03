Welche Lady kann die begehrte letzte Rose ergattern? In rund einer Woche ist es endlich so weit: Das lang ersehnte Finale von Der Bachelor steht vor der Tür. Mittlerweile hat Junggeselle Dominik Stuckmann (30) gar keine große Auswahl mehr, für wen er sich entscheiden kann – trotzdem dürfte ihm die Rosenvergabe keinesfalls leichter fallen. Doch welche Dame geht am Ende als Siegerin hervor? Diese Frage stellt sich auch Reality-TV-Star Sam Dylan (31) – einer Frau drückt er allerdings besonders fest die Daumen!

Nämlich Kandidatin Jana-Maria (30)! "Ich glaube, die wird es auch am Ende", verriet Sam im Interview mit Promiflash vor wenigen Tagen beim Screening von "Morbius" in Berlin. Die brünette Schönheit sei dem Influencer einfach am sympathischsten. "Und ich glaube, die werden das am Ende auch machen die zwei – also, dass Dominik sich am Ende für sie entscheidet", wagte der Webstar bereits einen Blick in die Zukunft.

Auch wenn Sam offenbar schon felsenfest davon überzeugt ist, wie die Kuppelshow enden wird, konnte ihn die diesjährige Staffel nicht wirklich überzeugen – besonders die Frauenauswahl sei ihm diesmal zu öde gewesen. "Ich möchte bei Dating-Sendungen schon auch unterhalten werden und ich schlafe manchmal schon dabei ein. Da fehlen mir die Ecken und die Kanten", gab der Partner von Rafi Rachek (32) offen zu. Die Staffel mit Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) habe Sam hingegen viel besser gefallen.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann in der achten Bachelor-Folge

Anzeige

privat Sam Dylan bei der "Ambulance"-Premiere in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de