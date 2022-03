Atze Schröder (56) verlor in seinem Leben viele Familienmitglieder. Der Comedian setzt normalerweise eigentlich alles daran, seine bürgerliche Identität hinter seiner Kunstfigur geheim zu halten. Der Darsteller hinter Atze Schröder entwickelte für seine Figur sogar eine fiktive Biografie. Wie er ohne Perücke aussieht, ist auch nicht bekannt. Fans dürfte das nicht stören – immerhin lieben sie ihn für seine humoristischen Darbietungen. Doch jetzt erzählte Atze von dem wahren Menschen, der hinter seiner Figur steckt und dessen Geschichte ist tragisch: Er erlebte in seiner Familie mehrer Suizide.

Als Atze im Februar 2020 in der Talkshow von Markus Lanz (53) war, saß neben ihm die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi. Sein Vater gehörte zur Tätergeneration, erzählte der 56-Jährige im Interview mit Bunte. Diese Begegnung habe ihn so tief bewegt, dass er damit begann, sich mit seiner "eigenen tragischen Familiengeschichte auseinanderzusetzen". "Es kamen weitere düstere Geschichten zum Vorschein. Ich wusste bereits, dass sich meine Oma, also die Mutter meines Vaters, erhängt hatte. Aber es gab darüber hinaus noch weitere Selbstmorde in meiner Familie", enthüllte der Komiker.

Details erzählten ihm daraufhin seine Lieblingstante und seine Cousinen. Auch zwei Geschwister seines Vaters, die die Mutter damals leblos auffanden, haben sich in ihren Vierzigern das Leben genommen. Doch nicht nur Suizide überschatten Atzes Familiengeschichte. Sein Vater und dessen Geschwister wurden von ihrem Opa in ihrer Kindheit verprügelt. Die Folgen davon merke man ihnen heute noch an. "Todessehnsucht und Depressionen sind in unserer Familie ein großes Thema", weiß der Schauspieler. Heute spricht seine Familie offen über ihre Geschichte. Um die Tragik zu verarbeiten, machte Atze eine Therapie: "Die Therapie war sehr heilsam für mich. Ich kann nur jedem empfehlen, seine Vergangenheit zu bearbeiten und eine Therapie zu machen. Alles andere bedeutet sonst Leiden."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Atze Schröder in Köln, 2014

ActionPress Atze Schröder, 2000

Getty Images Atze Schröder im Jahr 2019



