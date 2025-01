Atze Schröder ist zu Hause ganz anders als auf der Bühne

Seit fast 25 Jahren gehört Atze Schröder (59) schon zu den beliebtesten deutschen Komödianten. Dabei ist er eigentlich nur eine Kunstfigur – die wahre Identität des Komikers hält dieser weitestgehend geheim. Zu Gast bei Punkt 8 verrät Atze jetzt, dass er abseits seines Berufslebens aber ganz schön anders tickt, als er sich auf der Bühne präsentiert. "Privat bin ich schon viel ruhiger. Das wäre ja nicht auszuhalten, wenn man einen Spruch nach dem anderen kloppen würde, zu Hause. Meine Freundin sagt auch manchmal, 'Mach mal etwas weniger Atze'. Und da weiß ich auch genau, was sie meint", plaudert er aus. Wie er später im Interview noch weiter ausführt, ist er privat auch viel nachdenklicher als seine Bühnenfigur Atze. Diese handelt oftmals überstürzt.

Allerdings ist Atze keine komplett separate Identität des Mannes hinter der Figur. "Das, was ich auf der Bühne mache, ist genau und exakt der Humor, über den ich auch privat lache", erzählt der Comedian und fügt hinzu, dass seine Figur ein großer Teil von ihm ist. Natürlich gebe es eine Grenze zwischen ihm privat und Atze, aber wenn er vor dem Publikum stehe, interessiere der normale Alltag keinen seiner Zuschauer. "Wenn ich da oben auf der Bühne stehe, haben die Leute ja außerdem auch Eintritt bezahlt und da habe ich auch eine Verpflichtung, dass die einen schönen Abend haben", schildert Atze. Es ist für ihn dann eher normal, es vor der Kamera krachen zu lassen.

Zu seiner Kunstfigur gehört neben der ulkigen Sprechweise und den schrulligen Witzen auch ein ganz spezieller Look. Schon immer ist der Komiker für seine dichte Lockenpracht und seine getönte Fliegerbrille bekannt. Wie er im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" verriet, gehörte die unverkennbare Brille am Anfang gar nicht dazu. Ein Fan hatte sie ihm bei einem Auftritt überlassen! Da die Stärke in den Gläsern für Atze allerdings zu stark war, konnte er lange dadurch gar nichts richtig sehen.

ActionPress Atze Schröder, 2000

Getty Images Atze Schröder, Comedian

