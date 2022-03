Im Dezember 2021 wurde Sarah Engels' (29) Alltag erneut komplett auf den Kopf gestellt! Die Mutter von Alessio Lombardi (6) durfte gemeinsam mit ihrem Mann Julian (28) ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen: Die kleine Tochter Solea Liana Engels wurde am 2. Dezember geboren. Seither gewährt die stolze Mutter nur allzu gerne Einblicke in ihr Leben mit zwei Kids. Aber wünscht sich Sarah in Zukunft eigentlich noch weiteren Nachwuchs?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan jetzt wissen, ob sich Sarah weitere Kinder vorstellen kann – und daraufhin plauderte die Familienmutter aus dem Nähkästchen. "50:50", betonte die 29-Jährige und erklärte genauer: "Früher hätte ich gesagt, zwei Kinder reichen mir – aber durch Julian bin ich etwas offener geworden." Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin schließt es also nicht komplett aus, in Zukunft noch einmal Mutter zu werden.

Zwar genießt Sarah ihren Alltag mit ihren Liebsten in vollen Zügen – doch ab und an ist die Sängerin mit zwei Kindern auch etwas überfordert. "Ich ziehe den Hut vor allen Familien, die drei, vier oder fünf Kinder haben", erklärte sie zuletzt im Netz und fügte hinzu: "Hochachtung, wie ihr das meistert!"

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Oktober 2021

Instagram / julbue Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Mann Julian im Februar 2022

