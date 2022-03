Wie hat sie diese Abfuhr verkraftet? Jana-Maria Herz (30) kämpfte bis zuletzt um die Gunst von Bachelor Dominik Stuckmann (30), der unter 24 Frauen die große Liebe suchte. Schlussendlich musste er sich im Finale zwischen der Unternehmerin und Kandidatin Anna Rossow (33) entscheiden – doch sein Herz schlug für Letztere. Promiflash wollte von Jana-Maria wissen: War sie nach der Entscheidung enttäuscht?

Zwar musste die Wahlspanierin beim Finale einen Korb von Dominik einstecken, doch wirklich runtergezogen hat sie das nicht. "An dem Tag der Entscheidung war ich sehr froh und erleichtert, dass es alles ein Ende nahm. Es war ein großer Druck über die letzten Wochen in Mexiko", gab sie im Promiflash-Interview zu. Jana-Maria versuchte danach vielmehr, sich auf das Positive zu fokussieren: "Nachdem er sich gegen mich entschieden hatte, hatte ich mich einfach so auf meine Familie und mein normales Umfeld gefreut."

Schon während der Finalfolge ist Jana-Maria zwar verdutzt, dass die Gefühle des Bachelors offenbar nicht ausgereicht haben, doch richtig traurig scheint sie darüber nicht zu sein. War ihre Zuneigung zum Rosenkavalier dann überhaupt echt? "Die Momente, die wir zusammen verbracht haben, waren von keinem von uns 'gefakt'. Ich bin zufrieden, wie alles verlaufen ist, und würde im Nachhinein nichts daran ändern", stellte sie klar.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz beim Finaldate

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz nach dem Bachelor-Finale

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria im Finale vom Bachelor 2022

