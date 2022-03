Will Smith (53) setzt auf professionelle Hilfe. Bei der Oscar-Verleihung vor wenigen Tagen sorgte der Schauspieler für einen handfesten Skandal. Nachdem Moderator Chris Rock (57) einen Witz auf Kosten seiner Frau Jada Pinkett-Smith (50) gemacht hatte, betrat er die Bühne und verpasste dem Komiker eine Ohrfeige. Öffentlich hat sich der dreifache Vater bereits entschuldigt. Nun geht er aber noch einen weiteren Schritt: Seine Therapie soll ihm dabei helfen, sich besser im Griff zu haben!

Gegenüber The Sun betonte ein Insider, dass der 53-Jährige sehr wohl um sein falsches Handeln weiß. Dagegen gehe der Men in Black-Darsteller auch bereits aktiv vor. "Er ist froh, seine ungelösten Kindheitsprobleme in einer Therapie aufzugreifen und wird tun, was er kann, um seine momentane Fehlentscheidung wiedergutzumachen", versicherte die Quelle. Durch Chris' Bemerkung über Jada habe Will sich verletzt gefühlt und an traumatische Erfahrungen erinnert: "Er wurde direkt in seine Kindheit zurückversetzt, als er sah, wie seine Mutter von seinem Vater missbraucht wurde."

Doch ihm sei bewusst, wie viel auf dem Spiel stehe. "Will weiß, dass er um seine Karriere, seinen Ruf und sogar um seinen Oscar kämpft", berichtete der Informant. Der Hollywoodstar sei entsetzt über die Wende der Ereignisse und schäme sich zutiefst.

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022 in Hollywood

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

