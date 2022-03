Jetzt bezieht er Stellung zu den Vorkommnissen! Am vergangenen Wochenende haben sich während eines Box-Events von Felix Sturm (43) am Rand verrückte Szenen abgespielt. Comedian Oliver Pocher (44) wurde von Internetbekanntheit Fat Comdey geschlagen. Mitten im Kampf kam der TikToker auf den 44-Jährigen zu und gab ihm eine ordentliche Backpfeife. Nun äußert sich Olli zu diesem Vorfall und findet klare Worte. ”Ich finde, wenn man bei so einem Boxkampf ist, dann geht es ja darum, dass die Leute im Ring boxen, aber nicht vorne geschlagen werden", erklärt er auf Instagram. Diese für ihn "feige, arglistige" Aktion wird Konsequenzen haben: "Es ist Körperverletzung und von meiner Seite gibt es da auch dementsprechend eine Strafe dazu."

