Wie geht es für ihn weiter? Oliver Pocher (44) wurde vor wenigen Tagen bei einer Sportveranstaltung angegriffen: Der Webstar Fat Comedy verpasste ihm bei einem Boxkampf aus heiterem Himmel eine heftige Ohrfeige. Nachdem Olli zunächst zu dem Vorfall geschwiegen hatte, äußerte er sich nun erstmals. Die Attacke will er offenbar nicht auf sich beruhen lassen – der Entertainer kündigte sogar ein juristisches Nachspiel an.

In einem Video berichtete Olli jetzt auf Instagram, dass Fat Comedy ihm indirekt ein Gespräch angeboten habe. "Dieses Gespräch wird es geben, da freue ich mich schon sehr drauf. Und da sitzen sogar noch Leute dabei, die sich das ganz genau anhören, denn das ist die Staatsanwaltschaft und ein Richter", ließ der 44-Jährige keinen Zweifel an einer Anzeige seinerseits. "Dann werden wir mal sehen, was da passiert", fügte er hinzu.

"Diese Nummer ist nicht nur hinterhältig und nicht lustig, sie ist einfach arglistig, das ist Körperverletzung", machte Olli seinem Ärger Luft. Er wolle sich durch den Vorfall in seinem Alltag allerdings keineswegs einschränken oder verändern, betonte er: "Ich werde mich auch nicht einschüchtern lassen und auch meinen Humor nicht verlieren."

Oliver Pocher, Comedian

Oliver Pocher

Oliver und Amira Pocher im Dezember 2020

