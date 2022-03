Er zeigt keine Reue! Fat Comedy griff am vergangenen Sonntag Oliver Pocher (44) am Rande eines Boxkampfes an und gab ihm eine heftige Ohrfeige. Während der TikToker sich noch am selben Tag zu seiner Tat zu Wort meldete, war es um Olli erst mal still. Gestern bezog der Entertainer dann in einem Video Stellung zum Vorfall – und drohte mit juristischen Konsequenzen. Jetzt reagierte Fat Comedy auf Ollis Worte.

In seiner Instagram-Story ließ er keinen Zweifel daran, dass er seine Ohrfeigen-Attacke nicht bereut. "Olli, dein 14-Minuten-Video hatte keinen Sinn, weil ich nur drei Minuten auf Toilette war", kommentierte Fat Comedy den Clip des 44-Jährigen. Er richtete sich dabei auch an alle anderen, die sich auf Social Media gegen die Tat zu Wort gemeldet hatten: "An alle, die hier auf Instagram gerade Richter und Anwalt spielen: Bringt mal bitte kurz für eure Mama den Müll raus."

Olli hatte in seinem Video angedeutet, dass er bei der Attacke womöglich irreparable Schäden davongetragen haben könnte. Davon will sein Angreifer allerdings offenbar nichts wissen. "Dafür, dass davon ausgegangen wird [...], konntest du richtig glänzen auf der Bühne bei deinem Kumpel Luke", ließ er ihn wissen.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Instagram / fat.comedy Fat Comedy, TikToker

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

