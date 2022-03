Werden Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) zusammen bleiben? Diese Frage stellen sich gerade wohl alle Bachelor-Fans! Der IT-Projektmanager hat sich im großen Finale der Kuppelshow für die Angestellte im öffentlichen Dienst entschieden. Seit den Dreharbeiten sind ein paar Monate vergangen – und sie sind immer noch zusammen! Inzwischen hat das Bachelor-Paar sogar schon eine gemeinsame Wohnung bezogen. Aber wird das halten? Im Promiflash-Interview gibt Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) jetzt seine Einschätzung!

"Ich glaube schon, dass Dominik und Anna eine Zukunft miteinander haben werden", betonte der Rosenkavalier von 2019. "Ich bin guter Dinge, beide sind in einem fortgeschrittenen Alter, stehen im Leben und wissen, was sie wollen." Weiter führte Andrej aus: "Man hat ja in der Wiedersehens-Show gesehen, dass sie relativ schnell zusammengezogen sind und eine gute Grundbasis für ihre Beziehung geschaffen haben." Doch der schwierigste Schritt liege noch vor ihnen – und zwar der in die Öffentlichkeit!

"Die größte Schwierigkeit nach der Wiedersehens-Show ist wohl zu realisieren, dass man nun eine Person der breiten medialen Aufmerksamkeit ist. Das heißt: Egal, wo man ist, man wird erkannt! Die Leute werden einen ansprechen und nach Fotos fragen", berichtete Andrej. "Ich bin mir sicher, dass Anna und Dominik da einen guten Weg einschlagen werden – auf Social Media, im Privaten, aber auch im Beruflichen. Ich glaube, die haben sich gut vorbereitet und werden nicht ihr blaues Wunder erleben." Allerdings müssten die beiden jetzt auch lernen, mit negativer Kritik umzugehen...

An diesem Punkt sind Andrej und seine eigene Bachelor-Gewinnerin Jennifer Lange (28) damals gescheitert. Nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars wurden die zwei heftig für ihr Verhalten in der Reality-TV-Show kritisiert. Unter anderem aus diesem Grund haben die beiden sich dann auch letztendlich getrennt. Glaubt ihr an die Liebe von Anna und Dominik? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

Anzeige

Revierfoto ; ActionPress Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna und Dominik beim Bachelor-Wiedersehen

ActionPress Ex-Bachelor Andrej Mangold im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de