Dominik Stuckmanns (30) finale Entscheidung zeigte sich auch an seiner Mimik und Gestik! Die diesjährige Bachelor-Staffel ist nun zu Ende und der Rosenkavalier hat sich für eine der 24 Damen entschieden: Kandidatin Anna Rossow (33) hat dem IT-Spezialisten den Kopf verdreht. Die Zweitplatzierte Jana-Maria Herz (30) und auch einige Fans schienen sicher, dass sie die letzte Rose bekommen würde. Doch eine Körpersprachen-Expertin betonte gegenüber Promiflash: Man konnte vorhersehen, dass Dominik sich für Anna entscheiden wird!

Doch auch das sei erst im Finale absehbar gewesen, erklärte Jana Förster im Promiflash-Interview. "Beim letzten Date hat er Jana-Maria schon weniger Zuneigung gezeigt. Bei der Körpersprache konnte man deutlich erkennen, dass er öfter den Kopf weggedreht hat und Janas Strahlen nicht so erwidert hat. Dort hatte er sich schon für Anna entschieden", analysierte die Expertin. Da Dominik mehr um Anna kämpfen musste, seien all seine Sinne auf sie fokussiert gewesen: "Diese latente Spannung stärkt die Bindungsentstehung extrem. Sein Jagdinstinkt war aktiver als bei Jana-Maria", fügte sie hinzu.

Die Turteltauben sind auch nach den Dreharbeiten total glücklich miteinander und sind sogar schon zusammengezogen. Laut Jana Förster liege es nun an Anna, ob die beiden Zukunftschancen haben. "In der Zeit nach den Dreharbeiten scheint Anna sich Dominik gegenüber sehr geöffnet zu haben, was aus meiner Sicht der einzige Weg für eine funktionierende Beziehung der beiden ist. Er hat sich schon für sie entschieden aus einer unfassbaren freien Auswahl", meinte sie abschließend im Gespräch mit Promiflash.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann in der Finalfolge

Anzeige

Zapsa Artwork Sexpertin Jana Förster

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de