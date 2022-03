Zwischen Joe Exotic (59) und Dillon Passage ist nun offenbar endgültig alles aus! In den vergangenen Monaten sorgten der ehemalige Betreiber eines Privatzoos und sein früherer Partner mit ihrem Liebesleben für eine Menge Verwirrung: Erst wollte Dillon die Scheidung von Joe, der momentan im Gefängnis sitzt – sein Vorhaben setzte er aber wohl nicht in die Tat um. Im vergangenen Jahr wurde dann bekannt, dass Dillon wieder einen neuen Partner hat. Jetzt will Joe die Scheidung endgültig durchziehen!

Wie TMZ berichtet, möchte der Wildkatzen-Liebhaber, dass er und Dillon jetzt ein für alle Male getrennte Wege gehen: Am Donnerstag soll er die Scheidung von seinem Noch-Ehemann eingereicht haben. Die Ehe sei unwiederbringlich kaputt, wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Das Paar hatte sich vor vier Jahren im Dezember 2017 das Jawort gegeben. Nur zwei Jahre später kam Joe jedoch ins Gefängnis. Damals war der heute 59-Jährige wegen Tierquälerei und zwei Fällen von versuchtem Auftragsmord zu 22 Jahren hinter Gittern verurteilt worden.

Anzeige

Instagram / joe_exotic Joe Exotic (rechts) mit seinem Ehemann Dillon Passage und einem Lama

Anzeige

Instagram / dillert_lclm Dillon Passage und sein neuer Freund John

Anzeige

Instagram / joe_exotic Dillon Passage und Joe Exotic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de