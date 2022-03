Wie würde Jimi Blue Ochsenknecht (30) auf einen potenziellen Partner seiner Ex Yeliz Koc (28) reagieren? Der Schauspieler und die ehemalige Bachelor-Kandidatin durchlebten im vergangenen Jahr eine turbulente Zeit: Nachdem die beiden die Schwangerschaft der Brünetten verkündet hatten, trennten sie sich noch vor der Geburt ihrer Tochter – XXL-Rosenkrieg inklusive. Aber wie würde Jimi damit umgehen, wenn Yeliz wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hätte?

In der Final-Folge von Diese Ochsenknechts auf Sky kam der 30-Jährige mal wieder auf sein Verhältnis zu Yeliz zu sprechen – und machte auch deutlich, dass ein Liebes-Comeback für ihn ausgeschlossen ist. In dem Zuge verriet Jimi auch, wie er auf einen neuen Partner seiner Ex reagieren würde: "Wenn Yeliz jetzt einen neuen Partner hätte, würde ich den Typen erst mal checken, weil ich nicht möchte, dass da irgendein komischer Vogel mit meiner Tochter alleine ist oder auf sie aufpasst."

Tatsächlich verbrachte Yeliz in den vergangenen Wochen eine Menge Zeit mit einer Person: Sie und Paco Herb lernten sich bei den Kampf der Realitystars-Dreharbeiten kennen und zeigten sich danach ziemlich vertraut im Netz – Snow, Jimi und Yeliz' Tochter, lernte den Hottie auch schon kennen.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

