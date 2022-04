Es ist ihr ein ernstes Anliegen! Anna Wilken (25) versteht keinen Spaß, wenn es um bestimmte Aprilscherze geht. Denn viele Menschen verkünden eine Fake-Schwangerschaft, um Freunde zum 1. April reinzulegen. Anna selbst versucht seit langer Zeit, Mutter zu werden und erlitt im vergangenen Herbst eine Fehlgeburt. Für Späße in diese Richtung hat die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin daher kein Verständnis – und machte jetzt eine klare Ansage!

"Für die meisten ist es ein lustiger Scherz, für ungewollt kinderlose Paare, Frauen oder Männer jedoch nicht", schrieb Anna nun in einem langen Post auf Instagram. Zwar sei ihr bewusst, dass die Falschmeldungen nicht böse gemeint seien, die Wirkung sei dennoch nicht zu verhindern: "Solltet ihr heute jemanden in eurem Umfeld hereinlegen wollen, so überdenkt doch vorher euren Scherz noch einmal etwas genauer."

Sie sei dem Galgenhumor selbst nicht abgeneigt, betonte Anna. Dennoch sei es ihr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die eigenen Witze auch immer andere Menschen betreffen: "Man sollte, denke ich, grundsätzlich nie vergessen, wie unterschiedlich es von Empfänger zu Empfänger aufgenommen wird."

