Renata Lusin (34) und Mathias Mester (35) werden geliebt! In der Kennlernshow von Let's Dance durfte die Profitänzerin selbst entscheiden, mit welchem Promi sie in dieser Staffel antreten möchte: Sie wählte den Ex-Leichtathleten Mathias Mester. Seitdem begeistert das Tanzpaar Woche für Woche die Zuschauer – und dabei beweist der ehemalige Speerwerfer sogar: Er kann richtig gut tanzen! Doch die beiden zeigen auch ihre humorvolle Seite: Jetzt brachten Renata und Mathias ihre Fans erneut zum Lachen!

Auf Instagram postete Mathias zwei ulkige Schnappschüsse. Auf denen zieht Renate den kleinwüchsigen Sportler angestrengt in einem Koffer hinter sich her, während er sich in seinem Gefährt kringelig lacht. "Was für eine tolle 'Let's Dance'-Reise bisher und danke Renata, dass du mich immer mitnimmst", witzelte der 35-Jährige zu dem Beitrag. Diesen Beitrag feiern die Fans: "Ganz ehrlich, ohne euch zwei wäre 'Let's Dance' wirklich langweilig", lachte sich etwa ein User in der Kommentarspalte schlapp.

"Arme Renata, das kostet doch Übergepäckgebühren...", witzelte ein anderer. Trotz der zwischenzeitlichen Albereien nehmen die beiden das wöchentliche Tanztraining für die Show sehr ernst. "Renata ist total fleißig und diszipliniert. Das motiviert mich", erzählte Mathias im Promiflash-Interview. Außerdem vertraue er der 35-Jährigen vollkommen, weil sie an alle Details denke. "Das ist vor allem im Hinblick auf den Größenunterschied zwischen uns beiden sehr wichtig", meinte Mathias.

