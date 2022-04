Heiß, heißer, Harry Styles (28)! Dass der Musiker in Sachen Mode immer wieder für eine Überraschung gut ist, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Im Dezember 2020 landete der One Direction-Star mit seinem extravaganten Kleidungsstil sogar auf dem Titelblatt der US-amerikanischen Modezeitschrift Vogue. Doch auch seine musikalische Leidenschaft lässt der Hottie nicht zu kurz kommen. In seinem neuen Musikvideo präsentiert sich Harry nun im sexy Glitzer-Anzug!

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es endlich so weit – der gebürtige Brite veröffentlichte seine neue Single "As It Was". Im dazugehörigen Videoclip sorgte Harry für einen regelrechten Hingucker: Erst ist der 28-Jährige in einem knallroten Mantel zu sehen, bis er sich immer weiter auszieht und darunter ein enger, mit roten Pailletten besetzter Body zum Vorschein kommt. Bei diesem funkelnden Anblick schlagen auch die Herzen seiner Fans definitiv höher.

"Harry ist einfach Harry. Süß wie eine Kirsche in diesem roten Outfit!" oder "Alles an diesem Video ist einfach perfekt!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente unter dem bei YouTube geteilten Clip. Was sagt ihr zu Harrys Look? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Harry Styles im Februar 2020

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2021

Getty Images Harry Styles, Sänger

