Wie steht es um Jeff Bridges' (72) Gesundheit? Im vergangenen Jahr machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Bei dem Schauspieler wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert und er musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Diese schlug auch tatsächlich an und der Tumor ging zurück. Im September 2021 war der Oscar-Preisträger sogar fit genug, um seine Tochter Hayley zum Altar zu führen. Nun gab Jeff erneut ein Gesundheitsupdate!

Im Interview mit The Wrap sprach der "The Big Lebowski"-Star über seinen Krebskampf. "In solchen Zeiten scheint es, als ob all deine Philosophien und deine Spiritualität zu dir kommen. Man wird auf die Probe gestellt", fasste Jeff zusammen. Durch diese Erfahrung habe sich all das noch einmal mehr gefestigt: "Ich bin das Leben immer auf die gleiche Weise angegangen, aber das hat die Dinge noch verschärft." Inzwischen fühle sich der 72-Jährige "hervorragend".

Während er sich auf seine Gesundheit konzentrierte, stand Jeff auch noch für die Serie "The Old Man" vor der Kamera. "Das gesamte Team war so rücksichtsvoll und gab mir all die Zeit, die ich brauchte, um mich zu erholen und all die Unterstützung, die ich brauchte", schwärmte der Darsteller.

