Serie "The Old Man" wird nach nur zwei Staffeln abgesetzt

Die beliebte Serie "The Old Man" mit Jeff Bridges (75) und John Lithgow in den Hauptrollen wurde nach nur zwei Staffeln von FX eingestellt. Das Drama basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Perry. 2022 startete die Serie mit großem Erfolg und erreichte bei ihrer Premiere beeindruckende Zuschauerzahlen. Doch zahlreiche Verzögerungen, darunter die Pandemie, eine Krebserkrankung von Jeff Bridges und zuletzt die Streiks in Hollywood 2023, führten zu einer zweijährigen Pause zwischen Staffel eins und zwei. Die zweite Staffel war im Herbst 2023 veröffentlicht worden.

Die Handlung drehte sich um den ehemaligen CIA-Agenten Dan Chase, gespielt von Jeff Bridges. Dieser versucht, ein ruhiges Leben abseits der Netzwerke zu führen, während er von seinen früheren Geheimdienstkollegen gejagt wird. Neben John Lithgow, der einen FBI-Agenten darstellte, waren auch Schauspielgrößen wie Gbenga Akinnagbe, Amy Brenneman (60) und Alia Shawkat (35) Teil des Casts. Trotz der warmen Kritiken für Staffel eins und der lobenden Worte für die Besetzung und die spannende Storyline verlor die Serie nach der langen Pause einen Teil ihres Publikums. Die Verzögerungen hatten offenbar einen negativen Einfluss auf die Einschaltquoten. Als die zweite Staffel mit nur acht Episoden im Oktober 2023 beendet wurde, bestätigte FX, dass die Produktion nicht weitergeführt werde.

Für Jeff Bridges, der während der Dreharbeiten mit gesundheitlichen Herausforderungen kämpfte, war die Serie ein persönlicher Triumph. Der Schauspieler war 2020 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und musste sich während der Pandemie zudem von einer schweren COVID-19-Infektion erholen. "Diese Begegnung mit der Sterblichkeit hat mir ein echtes Geschenk gemacht: Das Leben ist kurz und schön. Die Liebe ist überall um uns herum, und sie ist jederzeit verfügbar", schrieb er damals auf seiner Website. "The Old Man" bleibt trotz der Einstellung ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere und eine Erinnerung an seine bemerkenswerte Rückkehr nach schwerer Krankheit. Kürzlich verriet Jeff, dass er eigentlich schon aufgegeben hatte.

Getty Images Jeff Bridges im Oktober 2017 in Westwood

Getty Images Jeff Bridges, Schauspieler

